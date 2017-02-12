Штанмайер победил на выборах президента Германии
Бывший министр иностранных дел Германии 61-летний Франк Вальтер Штанмайер стал новым президентом Германии.
Он был избран большинством голосов в бундестаге. По данным издания Bild, за него проголосовал 931 человек из 1253.
Он сменил на посту президента Йоахима Гаука, который сложит свои полномочия в марте.
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