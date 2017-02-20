В штаб-квартире партии Марин Ле Пен проходят обыски

Полиция пришла с обысками в штаб-квартиру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Как уточняется в сообщении, поводом для проведения обысков стала информация о якобы фиктивном трудоустройстве двух помощников главы партии.

Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что телохранитель Тьери Лежье и руководитель партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе были фиктивно трудоустроены как помощники европарламентария.

По данным местных СМИ, Ле Пен объяснила следователям OLAF, что пошла на фиктивное трудоустройство Лежье чтобы упорядочить зарплаты и расходы, сообщает «РИА Новости».

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля 2017 года, второй тур голосования состоится 7 мая.