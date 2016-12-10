В штабе Трампа ответили на подозрения ЦРУ о влиянии РФ на выборы в США

В команде избранного президента США Дональда Трампа прокомментировали доклад ЦРУ, в котором утверждается, что Россия могла повлиять на ход президентских выборов и обеспечить победу миллиардера.

«Это те же самые люди, которые утверждали, что Саддам Хусейн (бывший президент Ирака) будто бы обладал оружием массового уничтожения», цитирует «Интерфакс» заявление штаба Трампа. Также его представители предложили более не возвращаться к теме давно прошедших выборов, а двигаться вперед.

Возможность ошибки со стороны ЦРУ допустил и сенатор Джон Маккейн, известный своей неприязнью к России, отмечает агентство.

По версии ЦРУ, Москва могла повлиять на ход президентских выборов в США с помощью хакерских атак. Доклад спецслужб побудил действующего президента Барака Обаму отдать распоряжение о проведении соответствующего расследования.