В штабе Трампа не исключают возобновления расследования в отношении Клинтон
Один из менеджеров выборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа не исключил, что новая администрация Белого дома инициирует возобновление расследования преступной халатности Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем США.
По словам менеджера, этим делом может заняться специально назначенный Трампом прокурор, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон использовала личную электронную почту для ведения деловой переписки, в результате чего произошла утечка множества секретных материалов, находившихся под грифом «секретно».
Следующая новость Порошенко надеется на поддержку США после избрания президентом Трампа
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии