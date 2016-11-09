В штабе Трампа не исключают возобновления расследования в отношении Клинтон

Один из менеджеров выборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа не исключил, что новая администрация Белого дома инициирует возобновление расследования преступной халатности Хиллари Клинтон в бытность госсекретарем США.

По словам менеджера, этим делом может заняться специально назначенный Трампом прокурор, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон использовала личную электронную почту для ведения деловой переписки, в результате чего произошла утечка множества секретных материалов, находившихся под грифом «секретно».