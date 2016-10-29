В штабе Клинтон опровергли возобновление расследования ФБР
Глава штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джно Подест заявил, что ФБР не возобновляло расследование в отношении политика по делу об электронных письмах.
- Мы уже видели такую интерпретацию, что ФБР «возобновляет» расследование, но слова Коми это не подтверждают, - отметил он.
По его словам, ФБР должно предоставить общественности исчерпывающую информацию относительно того, какие именно письма обнаружили следователи, и какое отношение это имеет к делу Клинтон.
Подест добавил, что за 11 дней до выборов такие истории всплывать не должны.
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