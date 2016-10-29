В штабе Клинтон опровергли возобновление расследования ФБР

Глава штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джно Подест заявил, что ФБР не возобновляло расследование в отношении политика по делу об электронных письмах.

- Мы уже видели такую интерпретацию, что ФБР «возобновляет» расследование, но слова Коми это не подтверждают, - отметил он.

По его словам, ФБР должно предоставить общественности исчерпывающую информацию относительно того, какие именно письма обнаружили следователи, и какое отношение это имеет к делу Клинтон.

Подест добавил, что за 11 дней до выборов такие истории всплывать не должны.