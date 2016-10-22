Штаб Клинтон получил конверт с подозрительным порошком

Эвакуация проведена в ночь на субботу в штабе предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон после того, как туда поступил конверт с подозрительным порошком, сообщили американские телеканалы со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

По имеющимся данным, непосредственный контакт с этой субстанцией имели четыре человека. Никаких признаков болезни у них не проявилось.

Полиция исследует вещество. Начато расследование.