Штаб Клинтон получил конверт с подозрительным порошком
Эвакуация проведена в ночь на субботу в штабе предвыборной кампании кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон после того, как туда поступил конверт с подозрительным порошком, сообщили американские телеканалы со ссылкой на полицию Нью-Йорка.
По имеющимся данным, непосредственный контакт с этой субстанцией имели четыре человека. Никаких признаков болезни у них не проявилось.
Полиция исследует вещество. Начато расследование.
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