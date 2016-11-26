Штаб Клинтон намерен инициировать пересчет голосов в ряде штатов

Штаб Хиллари Клинтон собирается последовать примеру кандидата в президенты от партии «зеленых» Джилл Стайн и добиться пересмотра результатов голосования в некоторых штатах США.

Ранее сообщалось, что Стайн собрала необходимые средства для запуска процедуры пересчета голосов в Висконсине. Он намерена поступить аналогичным образом в отношении Пенсильвании и Мичигана, для чего необходимо несколько миллионов долларов. В штабе Клинтон заявили, что готовы включится в процесс ради справедливости по отношению ко всем сторонам, сообщает CNN.

Во всех указанных штатах республиканец Дональд Трамп обогнал Клинтон по числу голосов выборщиков, хотя отрыв от нее по количеству голосов избирателей оказался скромнее. В целом по стране, у Клинтон перевес по голосам избирателей почти в два миллиона.

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