В Шри-Ланке шесть человек погибли под мусорной лавиной

В Шри-Ланке в результате обрушения мусорной свалки погибли шесть человек, в том числе трое детей.

При обвале мусорная гора накрыла четыре десятка домов. Пострадали 10 человек. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться выжившие люди, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на индийские СМИ.

Предполагается, что причиной обрушения свалки стали продолжительные обильные дожди.

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