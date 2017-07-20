Шри-Ланка ожидает принять 70 тысяч туристов из России
Шри-Ланка ожидает принять в 2017 году порядка 70 тысяч российских туристов, сообщил руководитель отдела по продвижению торговли и туризму посольства Шри-Ланки, заместитель главы дипмиссии Дулпит Варуна.
По его словам, Россия всегда была одним из самых прочных и надежных экономических партнеров Шри-Ланки.
«Россия — это один из самых привлекательных рынков для туристического бизнеса Шри-Ланки, учитывая большое население страны и сложный климат», — цитирует «РИА Новости» слова дипломата.
Он также отметил, что в 2016 году страну посетили порядка 58 тысяч россиян.
Граждане России имеют возможность воспользоваться облегченным режимом при получении визы в Шри-Ланку.
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