Шпрыгин рассказал о заморозке деятельности ВОБа

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, что деятельность ВОБ будет заморожена.

- Позиция старого-нового президента РФС (Виталия Мутко, переизбранного на этот пост 24 сентября) - и считаю ее полностью правильной - в том, что с фанатами надо работать и договариваться. Но делать это должны клубы, а акцент футбольного союза больше сместится на то, чтобы обязать их вести такую деятельность. ВОБ как организация на ближайший период времени будет заморожена. Юридически остаюсь руководителем, но нужно выработать понимание, что делать с объединением, - рассказал Шпрыгин. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, ВОБ должен быть представлен в структурах, которые управляют российским футболом. Шпрыгин уверен, что нельзя ликвидировать ВОБ только из-за драк в Марселе.

Ранее организация была исключена из членов Российского футбольного союза.