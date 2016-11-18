Шпроты из Латвии и Эстонии могут вернуться на российский рынок после Нового года

Шпроты из Латвии и Эстонии в скором времени вновь могут появиться на российских прилавках, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

По его словам, вопрос возвращения шпрот на российский рынок будет рассмотрен экспертами, и, скорее всего после Нового года, этот рыбный продукт может вернуться в российские магазины.

Роспотребнадзор с 1 августа 2015 года запретил импорт рыбных консервов, произведенных на латвийских предприятиях АО «Вентспилский рыбоконсервный комбинат», ООО «ГАММА-А», ООО «Sabiedrba IMS», ООО «УНДА» и ООО Suldusgalaskombinats. При неоднократных исследованиях продукции этих предприятий были выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей, сообщает ТАСС.