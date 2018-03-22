США шпионят за владельцами криптовалюты

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, рассказал о слежке за владельцами криптовалюты.

По его словам, американские спецслужбы с 2013 года собирают информацию о покупке и продаже криптовалюты.

Сноуден также утверждает, что шпионаж за владельцами биткоина является одной из приоритетных задач АНБ США, ради этого даже была запущена программа под кодовым названием OAKSTAR.

Спецслужбы США якобы анализируют глобальный интернет-трафик, собирают данные о транзакциях, имена и пароли покупателей и продавцов биткоина.

Кроме того, АНБ поставило перед собой задачу определить личность владельцев цифровой валюты, сообщает Life.