Шойгу заявил о стабилизации ситуации в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российским военным за год удалось значительно стабилизировать обстановку в Сирии. В САР налажена работа Центра по примирению враждующих сторон, часть территории страны освобождена от боевиков.

– В ходе операции Воздушно-космические силы наносили удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре, осуществляли доставку гуманитарных грузов сирийским гражданам и решали другие, не менее важные задачи, – рассказал Шойгу. По его словам, многое современное вооружение РФ прошло проверку боем в Сирии, сообщает РИА "Новости".

Опыт боев в Сирии используется военными в том числе для корректировки курса оборонных предприятий страны. Сергей Шойгу отметил, что Россия создает перспективное вооружение, которое поступит в войска в ближайшем будущем.

Новости по теме
Теги:
Места: Сирия
События: вооружение
Персоны: Сергей Шойгу
Следующая новость Тело женщины без головы и конечностей нашли в пруду Подмосковья

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО