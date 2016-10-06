Шойгу заявил о стабилизации ситуации в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российским военным за год удалось значительно стабилизировать обстановку в Сирии. В САР налажена работа Центра по примирению враждующих сторон, часть территории страны освобождена от боевиков.

– В ходе операции Воздушно-космические силы наносили удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре, осуществляли доставку гуманитарных грузов сирийским гражданам и решали другие, не менее важные задачи, – рассказал Шойгу. По его словам, многое современное вооружение РФ прошло проверку боем в Сирии, сообщает РИА "Новости".

Опыт боев в Сирии используется военными в том числе для корректировки курса оборонных предприятий страны. Сергей Шойгу отметил, что Россия создает перспективное вооружение, которое поступит в войска в ближайшем будущем.