Шойгу удивлен паникой на Западе в связи с прибытием кораблей РФ в Средиземное море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил удивление тем, как некоторые западные партнеры России отреагировали на поход авианосной группы кораблей РФ в Средиземное море.

- Особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты, — цитирует Шойгу РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что все эти «меры» не смогли повлиять на график движения российского флота и призвал Запад определиться, с кем они все-таки воюют – с террористами или с Россией.

- Как сказал один наш поэт, «нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах». Может быть, они забыли, от чьих рук погибли безвинные люди в результате терактов в Бельгии, Франции, Египте, Ираке и других странах? — заявил Шойгу, подчеркнув, что бороться с международным терроризмом необходимо всем вместе, а не вставляя палки в колеса друг другу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские авианосцы следуют в Средиземное море, чтобы оттуда наносить удары по сирийскому Алеппо, в результате чего может пострадать мирное население.

МИД РФ назвал это предположение нелепым, поскольку российский военный флот и раньше присутствовал в Средиземном море.

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