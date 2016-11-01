Шойгу удивил ажиотаж Запада вокруг кораблей ВМФ РФ в Средиземноморье

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил удивление тем ажиотажем, который произвело среди стран Запада прибытие российских военных кораблей в Средиземное море.

«Особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты», - цитирует его РИА «Новости».

Глава военного ведомства добавил, что на график движения кораблей это никак не повлияло. Они пополнили свои запасы и обеспечены всем необходимым.

Шойгу также предложил Запад определиться, с кем именно он ведет борьбу – с террористами или Россией. «Как сказал один наш поэт, «нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах», - пояснил он. По его мнению, победить терроризм можно только объединенными усилиями.

В НАТО ранее предположили, что средиземноморских поход кораблей ВМФ России является подготовкой к нанесению ударов по целям в Сирии. В МИД России назвали такое предположение нелепым.

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Места: Россия
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