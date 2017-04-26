Шойгу считает ракетный удар США в Сирии угрозой российским военным

Авиаудар США по сирийской авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих, которые ведут борьбу с терроризмом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, сейчас Минобороны РФ принимает необходимые меры, чтобы обеспечить гарантированную защиту российских военных. Шойгу также отметил, что ракетный обстрел США является грубым нарушением международного права.

7 апреля ВВС США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.