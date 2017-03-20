Шойгу рассказала о прогрессе в российско-японских отношениях

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил прогресс в отношениях между РФ и Японией и выразил надежду на их дальнейшее развитие.

По словам министра, российско-японские отношения заметно активизировались в прошлом году. «Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер их развития», - цитирует его РИА «Новости».

Шойгу напомнил о визите в Японию президента России Владимира Путина, по итогам которого было подписано множество документов, касающихся сотрудничества двух стран в различных сферах. «В соответствии с решением декабрьского саммита об углублении отношений в области политики и безопасности сегодня мы возобновляем консультации в формате «2+2». Важно, чтобы укрепление оборонных связей не отставало от динамики политических контактов», - заявил Шойгу.

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