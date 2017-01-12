Шойгу рассказал о замене ядерного оружия на высокоточное
К 2021 году корабли с крылатыми ракетами составят основу российской группировки носителей высокоточного оружия, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
По его мнению, в будущем акцент в стратегическом сдерживании перейдет от ядерного оружия в неядерную плоскость.
Министр также отметил, что на данный момент все новейшие корабли и подводные лодки оснащаются крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, все корабли и подлодки, находящиеся на вооружении российской армии, также оснащаются этими комплексами. Об этом сообщает «РИА Новости».
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