Шойгу рассказал о замене ядерного оружия на высокоточное

К 2021 году корабли с крылатыми ракетами составят основу российской группировки носителей высокоточного оружия, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По его мнению, в будущем акцент в стратегическом сдерживании перейдет от ядерного оружия в неядерную плоскость.

Министр также отметил, что на данный момент все новейшие корабли и подводные лодки оснащаются крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, все корабли и подлодки, находящиеся на вооружении российской армии, также оснащаются этими комплексами. Об этом сообщает «РИА Новости».