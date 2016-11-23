Шойгу рассказал о целях военного сотрудничества РФ и КНР

Россия и Китай демонстрируют готовность защищать мир и укреплять международную безопасность, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

По его словам, военное сотрудничество России и Китая способствует укреплению мира и стабильности на Евразийском континенте и за его пределами.

- Отмечу, что двустороннее военное сотрудничество не направлено против других государств, не несет им угрозы, а способствует укреплению мира и стабильности на Евразийском континенте и за его пределами, — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он также отметил, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Китая ориентировано на повышение потенциала противодействия современным вызовам и угрозам, в первую очередь — международному терроризму.