Шойгу рассказал о целях военного сотрудничества РФ и КНР

Россия и Китай демонстрируют готовность защищать мир и укреплять международную безопасность, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

По его словам, военное сотрудничество России и Китая способствует укреплению мира и стабильности на Евразийском континенте и за его пределами.

- Отмечу, что двустороннее военное сотрудничество не направлено против других государств, не несет им угрозы, а способствует укреплению мира и стабильности на Евразийском континенте и за его пределами, — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он также отметил, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Китая ориентировано на повышение потенциала противодействия современным вызовам и угрозам, в первую очередь — международному терроризму.

Новости по теме
Теги:
События: переговоры
Персоны: Сергей Шойгу
Организации: Минобороны
Следующая новость России вновь угрожает птичий грипп

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО