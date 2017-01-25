Шойгу рассказал о необходимости укрепления войск в Южном округе

Россия продолжит укрепление войск в Южном военном округе из-за негативной ситуации на юго-западном стратегическом направлении, заявил глава Минобороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу.

По его словам, опасения вызывает ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций на территории Северного Кавказа.

В связи с этим, Минобороны считает необходимым продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры.

По словам Шойгу. В 2016 году боевые возможности округа увеличились на 10 процентов. Об этом сообщает «РИА Новости».