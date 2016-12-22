Шойгу рапортовал о способности РФ противостоять крылатым ракетам «Томагавк»

Выступая на коллегии Министерства обороны с участием президента РФ, Верховного главнокомандующего Владимира Путина, глава военного ведомства Сергей Шойгу рапортовал об успешном выполнении задания по устранению угрозы, которую представляют для России крылатые ракеты «Томагавк».

- Решение о нейтрализации этой угрозы, принятое вами, Владимир Владимирович, выполнено, - цитирует Шойгу «Интерфакс».

По словам министра, страны НАТО могут после небольших доработок установить в пусковых установках МК-41, используемых в американской системе ПРО, крылатые ракеты «Томагавк» дальностью действия до 2400 километров. Как отметил Шойгу, подлетное время данных ракет к границе РФ составит менее десяти минут.

- Количество таких ракет у наших границ может насчитывать от 150 до 300 единиц, - сообщил министр, уточнив, что российская армия отныне располагает специальными средствами против этого вида крылатых ракет.