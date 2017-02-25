Шойгу призвал исключить термин «показная воинская часть»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об исключении термина «показная воинская часть» из лексикона российских военнослужащих.

Он отметил, что вычеркнул слово «показной» из своего словарного запаса, при этом добавив: «Что значит — «показной полк»? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая «показная воинская часть»? А для чего тогда все остальные?»

Министр отметил, что его ведомство успешно выполняет поручение президента о переводе всех воинских частей страны в режим постоянной готовности.

Показными в российских вооруженных силах считаются полки, в задачи которых входит демонстрация возможностей армии. Lenta.ru приводит в качестве примера 237-й Центр показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. К показным также относят подразделения, которые привлекаются к парадам и демонстрациям.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Персоны: Сергей Шойгу
Следующая новость Украинские силовики захватили Донецкую фильтрованную станцию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО