Шойгу призвал исключить термин «показная воинская часть»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об исключении термина «показная воинская часть» из лексикона российских военнослужащих.
Он отметил, что вычеркнул слово «показной» из своего словарного запаса, при этом добавив: «Что значит — «показной полк»? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая «показная воинская часть»? А для чего тогда все остальные?»
Министр отметил, что его ведомство успешно выполняет поручение президента о переводе всех воинских частей страны в режим постоянной готовности.
Показными в российских вооруженных силах считаются полки, в задачи которых входит демонстрация возможностей армии. Lenta.ru приводит в качестве примера 237-й Центр показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. К показным также относят подразделения, которые привлекаются к парадам и демонстрациям.
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