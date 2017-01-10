Шойгу посоветовал главе Пентагона быть аккуратным в высказываниях о действиях РФ в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявление глава Пентагона о нулевом вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии.

По словам Шойгу, глава Пентагона перепутал страну, когда говорил о нулевом вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе.

- Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, "нулевую" оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках, — цитирует «РИА Новости» слова Шойгу.

Ранее глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу США с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) нулевой, а также обвинил Россию в усилении гражданской войны в Сирии.

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