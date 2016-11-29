Шойгу отдал приказ о переброске в сирийский Алеппо мобильного полевого госпиталя

В одном из освобожденных от боевиков районов Алеппо будет размещен мобильный полевой госпиталь. Соответствующий приказ по поручению президента РФ Владимира Путина отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«По поручению президента России Владимира Путина, министром обороны Сергеем Шойгу даны указания об оперативной переброске медицинского отряда специального назначения и полевого госпиталя в Сирию в район города Алеппо», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы военного ведомства.

Госпиталь позволит обеспечить стационарное лечение до 100 пациентов и ежесуточно оказывать амбулаторную помощь 420 больным.

В настоящее время личный состав МОСН, получив задачу, совершил марш из пункта постоянной дислокации на аэродром и приступил к погрузке на самолеты военно-транспортной авиации, - отметили в Министерстве обороны.