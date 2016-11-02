Шойгу объяснил вынужденные меры по обороне действиями НАТО у границ России

Выступая на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена предпринимать ответные меры в связи с действиями НАТО в непосредственной близости от российских границ.

- На западных рубежах Союзного государства США и другие члены НАТО активно наращивают свой наступательный потенциал, открывая новые базы и развивая военную инфраструктуры. Не прекращаются попытки навязывать свою волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, а также военной силы. Ведется открытая информационная война, — цитирует Шойгу РИА «Новости».

По словам министра, действия Североатлантического альянса подрывают стратегическую стабильность и не могут оставаться без ответа.

Шойгу подчеркнул также, что военное сотрудничество России и Белоруссии активно развивается, проведен ряд совместных учений, а в сентябре 2017 года планируется провести стратегические учения «Запад-2017», в ходе которых усиление активности НАТО обязательно будет учтено.