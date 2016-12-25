Шойгу находится на связи с Путиным в связи с крушением Ту-154

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в связи с крушением самолета Ту-154, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин получает всю информацию по мере поступления новых данных. Песков отметил, что пока о чем-то говорить рано, президент ждет, когда полностью прояснится картина. Самолет разбился при наборе высоты.

По предварительным данным, экипаж мог столкнуться с критической неисправностью. Возбуждено уголовное дело. Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи в Сирию. Экипаж сигналов бедствия не подавал. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, музыкантов ансамбля имени Александрова и журналистов «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Об этом сообщает «НТВ».

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Места: Россия
События: происшествия
Организации: Минобороны
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