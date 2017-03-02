Шойгу доложил Путину об освобождении Пальмиры от террористов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально доложил президенту России Владимиру Путину, что правительственная армия Сирии освободила Пальмиру от формирований международных террористов при непосредственной поддержке российских Военно-космических сил (ВКС).

В свою очередь, о докладе главы Минобороны президенту страны сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

В прошлом году, 27 марта сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от джихадистов. Однако в конце года террористы вновь установили контроль над городом, а сирийские войска начали повторную операцию по возвращению Пальмиры.