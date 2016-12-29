Шойгу анонсировал полное прекращение огня в Сирии с полуночи 30 декабря

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в присутствии главы МИД Сергея Лаврова министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о полном прекращении огня в Сирии с полуночи 30 декабря.

- Владимир Владимирович, мы с вашего позволения подтверждаем режим прекращения огня с 00:00 30 числа, - цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее Путин рассказал о достижении договоренностей о полном прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров между всеми заинтересованными сторонами.

- В соответствии с вашим поручением, Министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований сирийской оппозиции. Данные формирования контролируют большую часть территории центральной и северной частей Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска. Общая численность этих отрядов - более 60 тысяч боевиков, - рассказал Шойгу.

По словам министра, «в переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований».

Шойгу подчеркнул, что созданы все предпосылки для налаживания диалога между сирийскими войсками и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности и суверенитета Сирии.

- Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических. Против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещенные в РФ террористические организации), на всей остальной территории, - отметил он.

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