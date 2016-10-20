Шотландия опубликовала проект о повторном референдуме по независимости
Шотландский первый министр Никола Стерджен заявила о публикации первого варианта законопроекта о проведении повторного референдума по независимости от Великобритании, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.
Министр назвала повторный референдум «весьма вероятным», но законопроект в первую очередь носит консультативный характер и не определяет дату проведения голосования.
- Наше правительство было избрано с условием определенного обещания, что парламент будет располагать возможностью рассмотреть вариант референдума в случае, если обстоятельства изменятся коренным образом, например, если Шотландию попытаются вывести из состава ЕС против ее воли,— сказано в заявлении Стерджен.
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