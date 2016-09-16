Шотландия может обрести независимость

Шотландия после Brexit может получить еще один шанс провести референдум о независимости, сообщает ТВ Центр со ссылкой на СМИ.

Так первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что прорабатывает вопрос о проведении нового плебисцита уже сейчас. В МИД Соединенного Королевства не стали возражать, отметив, что Лондон разрешит повторные выборы, поскольку уважает свободу волеизъявления шотландцев.

В настоящий момент сторонников независимости Шотландии на 1–2% меньше тех, кто выступает за единую Великобританию. Однако в свое время до последнего момента перед голосованием, по опросам и британцев желающих остаться в ЕС было чуть больше, чем поддерживающих Brexit. Поэтому шотландские лидеры опасаются рискуют наступить на грабли экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, когда угроза "выхода" станет политической реальностью.

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