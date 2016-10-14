Шотландия будет бороться за членство в ЕС

Шотландия намерена отстаивать свое право на место в Евросоюзе как страна или регион. Съезд Шотландской национальной партии принял резолюцию "О месте Шотландии в ЕС".

В документе говорится, что если у Шотландии не будет возможности сохранить членство в ЕС, оставаясь в составе Соединенного Королевства, то она должна готовиться к референдуму о независимости.

В июне этого года Великобритания проголосовала за выход из ЕС, тогда как большинство жителей Шотландии высказалось за сохранение членства в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.