Шотландия будет бороться за членство в ЕС
Шотландия намерена отстаивать свое право на место в Евросоюзе как страна или регион. Съезд Шотландской национальной партии принял резолюцию "О месте Шотландии в ЕС".
В документе говорится, что если у Шотландии не будет возможности сохранить членство в ЕС, оставаясь в составе Соединенного Королевства, то она должна готовиться к референдуму о независимости.
В июне этого года Великобритания проголосовала за выход из ЕС, тогда как большинство жителей Шотландии высказалось за сохранение членства в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.
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