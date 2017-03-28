В Шотландии проведут референдум о независимости от Великобритании
Парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума о независимости от Великобритании.
Как уточняется в материале, за проведение референдума проголосовали 69 членов парламента, 59 высказались против.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и первый министр Шотландии Никола Стерджен обсудили новый референдум, но так и не смогли договориться о том, когда стоит проводить референдум.
По мнению Мэй, не следует проводить референдум пока не завершены переговоры о выходе Великобритании из ЕС. Стерджен выступает за проведение референдума в течение ближайших двух лет.
В 2014 году 55 процентов населения Шотландии высказалось против независимости, сообщает «Интерфакс».
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