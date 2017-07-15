В Шотландии продают остров с церковью и рестораном
В Шотландии продают остров площадью более 1,8 тысячи гектаров. Стоимость земли составляет 4,25 миллиона фунтов стерлингов (5,56 миллиона долларов).
Как пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Telegraph, эта территория выставлена на продажу впервые за 70 лет. На ней имеются особняк 1950-х годов постройки, церковь, ресторан и восемь других объектов недвижимости.
Алва - второй по величине остров архипелага Внутренние Гебридские острова. Площадь продаваемой территории составляет 1854,67 гектаров. Длина Алвы - 12,07 километра, ширина — 4,02 километра.
Ранее на территории США за 7 миллионов долларов продавался остров с виллой и солнечными батареями.
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