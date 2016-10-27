В Шотландии придумали инструкцию по вырезанию головы Трампа из тыквы

Шотландский скульптор Роберт Коя и британская кондитерская фирма записали подробное руководство, показывающее, как вырезать из тыквы голову Трампа ко Дню всех святых.

Авторы ролика уверены в том, что их видеоруководство должно пригодиться многим англичанам, которые хотят последовать примеру заокеанских соседей.

В США образ кандидата от партии республиканцев стал одним из самых популярных в преддверии Хелоуина. Многие украшают тыквой-Трампом свои дома и огороды, сообщает «Интерфакс».