В Шотландии назвали действия России в Сирии «тошнотворными»

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен осудила действия России в Сирии. По словам политика, режим Башара Асада и операция российских ВКС в Сирии вызывают у нее тошноту.

«Нельзя не испытывать глубокое волнение и гнев, видя ужасающие сцены в Алеппо. Там безнаказанно убивают и ранят ни в чем не повинных детей. Варварство режима Асада и действия России вызывают тошноту», - сказала Стерджен.

РИА Новости напоминает, что Шотландия не имеет официального права вмешиваться во внешнеполитический курс Великобритании.