В Шотландии назвали действия России в Сирии «тошнотворными»
Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен осудила действия России в Сирии. По словам политика, режим Башара Асада и операция российских ВКС в Сирии вызывают у нее тошноту.
«Нельзя не испытывать глубокое волнение и гнев, видя ужасающие сцены в Алеппо. Там безнаказанно убивают и ранят ни в чем не повинных детей. Варварство режима Асада и действия России вызывают тошноту», - сказала Стерджен.
РИА Новости напоминает, что Шотландия не имеет официального права вмешиваться во внешнеполитический курс Великобритании.
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