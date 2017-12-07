В Шотландии хотят извести крыс путем изменения ДНК

Ученые Эдинбургского университета придумали новый способ борьбы с городскими крысами.

Они предлагают вывести ряд особей с отредактированными генами и выпустить их на волю. Генномодифицированные крысы вольются в популяции грызунов в городах, способствуя распространению измененных генов. Это приведет к тому, что несколько поколений спустя крысы станут или абсолютно бесплодными или окажутся неспособными воспроизводить женские особи и в результате вымрут.

По мнению авторов идеи, такой метод гораздо эффективнее и гуманнее, нежели применение отравляющих веществ или отстрел крыс. По их подсчетам, на борьбу с грызунами данным способом потребуется около двух лет, сообщает издание Daily Mail.

При этом ученые отмечают, что метод требует доработки. Дело в том, что существует риск утраты контроля над процессом, а это чревато вымиранием крыс вообще, а не только в городах.