Шоколад положительно влияет на иммунитет и память

Ученые из университета Лома-Линда в США установили взаимосвязь между темным шоколадом с высоким содержанием какао и мозговой активностью.

Исследователи пришли к выводу, что употребление шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов также положительно воздействует на иммунитет.

Кроме того, шоколад улучшает межклеточные сигнальные пути, участвующие в активации Т-клеток.

Ежедневное употребление 48 граммов горького шоколада улучшает способности к обучению и запоминанию, сообщает «Экономика сегодня».