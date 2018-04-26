Шоколад положительно влияет на иммунитет и память
Ученые из университета Лома-Линда в США установили взаимосвязь между темным шоколадом с высоким содержанием какао и мозговой активностью.
Исследователи пришли к выводу, что употребление шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов также положительно воздействует на иммунитет.
Кроме того, шоколад улучшает межклеточные сигнальные пути, участвующие в активации Т-клеток.
Ежедневное употребление 48 граммов горького шоколада улучшает способности к обучению и запоминанию, сообщает «Экономика сегодня».
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