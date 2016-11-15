Шохин надеется на снятие обвинений с Улюкаева

Глава РСПП Александр Шохин выразил надежду на то, что после завершения следствия обвинения против главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева будут сняты, и он вернется к исполнению своих обязанностей.

По его словам, возможно, что за отсутствием состава преступления Улюкаев будет отпущен на свободу, как это произошло когда-то с замминистра финансов Сергеем Сторчаком.

- Это было бы, на мой взгляд, правильное решение, если действительно нет оснований никаких для инкриминирования преступления, - сказал глава РСПП.

Он также предположил, что Улюкаева спровоцировали на получение взятки, так не нашли против него никаких противоправных деяний. Шохин отметил, что задержание Улюкаева наносит удар по авторитету правительства.

- Безусловно, это во многом не то что перечеркивает, но по крайней мере тяжелым грузом ложится на правительство, - приводит ТАСС слова главы РСПП.

Глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября. По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития сделки по продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть». Министр находился в разработке ФСБ более года.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МЭР
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