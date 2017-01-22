Сход лавин в Альпах стал причиной гибели трех человек
В австрийских Альпах три человека погибли при сходе двух лавин. Кроме того, спасатели подозревают, что еще одного человека засыпало снегом, подробности уточняются.
На границе Зальцбурга и Тироля четверо чешских туристов отправились в горы без спасательного снаряжения. После схода лавины двоим мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под завала, сообщает РИА "Новости".
Кроме того, в Альпах погиб фрирайдер, помощь к которому подоспела слишком поздно. На местах схода лавин еще ведутся спасательные операции.
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