Сход лавин в Альпах стал причиной гибели трех человек

В австрийских Альпах три человека погибли при сходе двух лавин. Кроме того, спасатели подозревают, что еще одного человека засыпало снегом, подробности уточняются.

На границе Зальцбурга и Тироля четверо чешских туристов отправились в горы без спасательного снаряжения. После схода лавины двоим мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под завала, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, в Альпах погиб фрирайдер, помощь к которому подоспела слишком поздно. На местах схода лавин еще ведутся спасательные операции.