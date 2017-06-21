Шляпу королевы Великобритании сравнили с флагом ЕС

Пользователи социальных сетей нашли сходство между головным убором королевы Великобритании Елизаветы II и флагом Европейского союза.

Для своего выступления на открытии парламента королева выбрала синий наряд и такого же цвета шляпу. Головной убор также был украшен цветами с желтыми сердцевинами. Пользователи соцсетей сочли, что сходство шляпы с флагом ЕС выражает позицию Елизаветы II относительно выхода Великобритании из состава сообщества, отмечает сайт Mashable.

Королева также удивила британцев тем, что впервые более чем за четыре десятка лет произнесла тронную речь без короны.