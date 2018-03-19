Школы Сыктывкара закрываются на карантин
Школы столицы Республики Коми с 20 марта временно прекращают работу из-за гриппа.
Согласно данным управления Роспотребнадзора по республике, в Сыктывкаре буквально за неделю за медпомощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились более трех с половиной тысяч человек. Из них, свыше 2,6 тысячи – несовершеннолетние. Подавляющее большинство заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщается на странице города во «ВКонтакте».
Внеплановые каникулы в Сыктывкаре продлятся до 29 марта.
Следующая новость Вулкан помог обращению викингов в христианство
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии