Школы Сыктывкара закрываются на карантин

Школы столицы Республики Коми с 20 марта временно прекращают работу из-за гриппа.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по республике, в Сыктывкаре буквально за неделю за медпомощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились более трех с половиной тысяч человек. Из них, свыше 2,6 тысячи – несовершеннолетние. Подавляющее большинство заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщается на странице города во «ВКонтакте».

Внеплановые каникулы в Сыктывкаре продлятся до 29 марта.