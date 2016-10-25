Школу в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пакета с мусором
В школе в Нижнем Новгороде был обнаружен подозрительный предмет, сообщает ГУ МВД по региону.
Прибывшие на место происшествия полицейские эвакуировали учащихся и педагогов, а позже обследовали странный предмет.
Бесхозная сумка оказалась пакетом с мусором. Скоро школа продолжит свою работу.
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