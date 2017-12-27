Школьные автобусы оснастят мигалками

На школьные автобусы в России будут устанавливаться проблесковые маячки желтых и оранжевых цветов. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, такой маячок должен быть установлен на крыше автобуса или над ней и включаться при движении.

Кроме того, в постановлении указано, что к управлению школьными автобусами должны допускаться водители, чей стаж составляет не менее одного года.

Данные нововведения направлены на снижение риска ДТП при организованной перевозке школьников, сообщает «Экономика сегодня».