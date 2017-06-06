Школьницы жестоко избили сверстницу в Москве

Следователи заинтересовались опубликованным в соцсетях видео избиения школьницы сверстниками в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, записи видно, как группа девочек-подростков избивает в лесу школьницу по лицу и голове.

Судя по голосам за кадром, за происходящим наблюдали несколько человек, которые вели съемку и подначивали школьниц к более жестокому поведению.

На данный момент не сообщается, насколько тяжелые повреждения получила школьница.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, за счет которых планируется установить всех участников избиения, а также определить обстоятельства инцидента. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию родителей, учителей и руководства школы, не осуществивших должного контроля за детьми, сообщает «РИА Новости».