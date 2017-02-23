Школьница выпала с 17-го этажа в Москве после употребления наркотиков
Ученица девятого класса одной из столичных школ выпала с 17-го этажа жилого дома на юге Москвы после того, как употребила наркотическое вещество.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Артековской улице.
От полученных травм 15-летняя девочка скончалась до прибытия бригады медиков.
По словам матери подростка, в день трагедии дочь дома употребляла наркотики. Одноклассники погибшей также подтвердили, что девочка употребляла запрещенные препараты. Кроме того, они рассказали, что у школьницы были проблемы с родителями и молодым человеком, сообщает «Рен ТВ».
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