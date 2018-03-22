Школьница из Подмосковья написала письмо Елизавете II

Жительница подмосковного Видного Валя Бенесьер написала письмо королеве Великобритании Елизавете II и получила на него ответ в канун дня рождения.

Идею послания девочке подала ее мама, предложив проверить знание английского языка. По словам школьницы – это ее любимый предмет.

В письме она рассказала королеве о родном городе, его достопримечательностях, о своей жизни, домашних животных, а также выразила восхищение стилем британской королевы.

Письмо в Лондон школьница отправила без особой надежды на ответ. Однако он пришел. Правда, не от самой Елизаветы II. Ответила на послание одна из ее помощниц, отметив, что королева ценит подобное внимание к ее персоне. Кроме того, к письму были приложены буклеты Букингемского дворца и визитная карточка с приглашением посетить резиденцию Елизаветы II, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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