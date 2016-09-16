Школьница в Новосибирске умерла во время урока танцев

Следственные органы проводят проверку по факту смерти 13-летней школьницы в Новосибирске во время занятий по танцам, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент случился вечером 15 сентября в школе Ленинского района. Девочке стало плохо на уроке танцев, и через некоторое время она скончалась.

Сотрудники СК устанавливают обстоятельства смерти. Следователи также дадут оценку своевременности и качеству оказанной девочке медицинской помощи.