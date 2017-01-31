Для школьников вновь создадут единую форму

Российские школьники вновь будут носить стандартную форму. Ее образец уже разрабатывается Минпромторгом по просьбе производителей.

Первоначально соблюдение единого стандарта будет добровольным, однако со временем может стать обязательным, пишут «Известия».

За основу единой формы будет взят стандарт «Роскачества», разработанный в прошлом году. Ведомство определило для него 60 параметров качества и безопасности

В Минпромторге отметили, что законодательное закрепление понятия школьной формы относится к компетенции Минобрнауки. Однако там не видят в этом необходимости. Вопросы установления требований к одежде школьников уже урегулированы законом «Об образовании», отметили в ведомстве.

Специалисты в области права напомнили, что ранее возврат единой школьной формы не поддержали ни власти, ни общество. В связи с этим возникают сомнения в необходимости законодательного закрепления понятия школьной формы и установке ее нормативов. Тем более, что уже существует требования, установленные действующим СаПиНом.