Школьников Подмосковья лишили ароматного дыма

Законодатели Московской области прияли во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним электронных сигарет.

Документ вступит силу через 10 дней после публикации. Нарушителям запрета грозят штрафы. Так, гражданам придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам – в 10 раз больше, а юрлица будут штрафовать на 100-150 тысяч рублей, сообщает НСН со ссылкой на «Интерфакс».

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