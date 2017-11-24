Школьники угодили в больницу из-за мобильного приложения

В Липецке почти три десятка школьников госпитализированы из-за неизвестного мобильного приложения.

Инцидент произошел в школе №35. Один из учеников включил во время урока ранее скачанное мобильное приложение с ультразвуком, которое вызвало у 29 человек из разных классов одинаковое недомогание – резкую головную боль, тошноту и слабость, передает «Интерфакс».

Школьников отправили в больницу Состояние большинства из них стабильное, однако двое учащихся попали в реанимацию.

По факту инцидента следственно управление СКР по региону проводит проверку.

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