Школьники угодили в больницу из-за мобильного приложения
В Липецке почти три десятка школьников госпитализированы из-за неизвестного мобильного приложения.
Инцидент произошел в школе №35. Один из учеников включил во время урока ранее скачанное мобильное приложение с ультразвуком, которое вызвало у 29 человек из разных классов одинаковое недомогание – резкую головную боль, тошноту и слабость, передает «Интерфакс».
Школьников отправили в больницу Состояние большинства из них стабильное, однако двое учащихся попали в реанимацию.
По факту инцидента следственно управление СКР по региону проводит проверку.
Следующая новость Суд Чехии согласился на выдачу россиянина США
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии